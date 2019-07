Vigili del fuoco salvano cagnolini finiti nel mezzo del raccordo autostradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - I vigili del fuoco sono dovuti intervenire questa mattina a Castel di lama per alcuni cagnolini finiti nel mezzo della carreggiata stradale del raccordo autostradale dell'A14, meglio conosciuto come superstrada Ascoli-Mare. Non si sa come siano finiti lì ma a seguito di numerose segnalazioni di automobilisti che li hanno schivati per un soffio gli agenti della polizia stradale sono intervenuti per regolare il traffico e consentire ai vigili del fuoco di prenderli e portarli in salvo. Operazione che alla fine è riuscita brillantemente consentendo quindi di ripristinare la regolare viabilità.