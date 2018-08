Ferite da taglio sul corpo Un uomo di 52 anni grave a Torrette: è giallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - Misterioso episodio avvenuto questa mattina a Castel di Lama. Un uomo di 52 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno con ferite da arma da taglio. Data la gravità delle ferite riportate al collo e al torace è stato immediatamente trasferito in eliambulanza al Torrette di Ancona dove è in prognosi riservata. Sull'inquietante episodio stanno indagando i carabinieri di Castel di Lama in collaborazione con il nucleo radiomobile dei carabinieri di Ascoli.