Mamma si schianta con l'auto, i due bimbi trasportati in eliambulanza al Salesi

CARASSAI – Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 8 sulla strada che collega Carassai alla Val Menocchia. Una mamma di 44 anni che aveva a bordo i due figli piccoli ha perso il controllo dell'auto ed è andata a schiantarsi in un tratto in discesa. Nell'incidente tutti è tre gli occuopanti dell'auto sono rimasti feriti. La madre è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto mentre per i due figli piccoli è stato necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale Salesi di Ancona.