In sicurezza le mura di Spinetoli e nuova illuminazione con i fondi del Pnrr

SINETOLI - L’amministrazione comunale di Spinetoli rende noto che è stato finanziato l’intervento di messa in sicurezza delle mura urbiche del centro storico del capoluogo. L’importo complessivo dei lavori di riqualificazione sarà di 862.500 euro, finanziati attraverso i fondi del Pnrr.

Il progetto

Il progetto prevede la sistemazione e il consolidamento strutturale delle mura, inoltre verrà installato un impianto di illuminazione coerente con la cortina muraria, capace anche di valorizzarla.

«Abilità progettuale, sguardo d’insieme, attenzione e ascolto del territorio – commenta il sindaco Alessandro Luciani. - Questi sono gli elementi messi in campo per ottenere le risorse che restituiranno l’identità al nostro borgo storico. Il restauro delle mura storiche rappresenta un altro intervento concreto di riqualificazione che va ad aggiungersi agli altri che sono stati portati avanti dall’amministrazione in questi anni».