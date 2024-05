ASCOLI - Quattrocento chilometri, 17 tappe percorribili a piedi o in bicicletta da nord a sud delle Marche, partendo da Fossombrone per arrivare al convento di San Serafino ad Ascoli. È stato presentato nella sede della Camera di commercio il Cammino dei Cappuccini, percorso che si snoda per le cinque province e consente a tanti pellegrini di vivere un’esperienza emozionale e mistica, potendo condividere con i frati cappuccini una parte del percorso e scoprire l’ospitalità nei conventi presenti lungo il cammino.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Rapinato e malmenato nella zona della movida a San Benedetto, in tre finiscono a giudizio IL BANDO Una nuova palestra a cielo aperto: si cerca chi gestirà l’area attrezzata del parco di Grottammare

«Il cammino dei Cappuccini è molto apprezzato e conosciuto in tutta Italia e comincia a diffondersi anche all’estero - dice Fra Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei frati minori cappuccini delle Marche - e sta creando sinergie sul territorio con albergatori, ristoratori, tour operator. Le persone che arrivano portano vita, speranza, lavoro, economia e tutto quello che significa la ripresa del territorio». Perché il Cammino attraversa molti Comuni del cratere sismico che così possono trovare la possibilità e la forza di ripartire dopo anni difficili. «La struttura commissariale è incaricata non solo di ricostruire il cratere ma anche di rilanciare economicamente e socialmente quelle zone - sottolinea il commissario Guido Castelli -. Per questo, abbiamo puntato anche sui cammini: 47 milioni di euro che abbiamo assegnato ai promotori dei cammini più significativi delle quattro regioni del cratere. Nelle Marche abbiamo scelto il Cammino dei Cappuccini, il Francescano della Marca e il Cammino Lauretano. L’idea è che questa avventura esistenziale che si chiama cammino, possa arricchire un turismo sostenibile che nell’entroterra sta facendo numeri importanti».

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno anche della Regione Marche che tramite l’assessore Antonini ha ribadito l’importanza di iniziative di questo genere per valorizzare i territori. Apprezzamento è stato espresso anche dal vescovo, monsignor Gianpiero Palmieri, dal sindaco Marco Fioravanti e dal presidente della camera di commercio Gino Sabatini.