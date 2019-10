Spinetoli, camion in fiamme e code sulla superstrada Ascoli-Mare

Ultimo aggiornamento: 13:00

SPINETOLI - Bloccato il traffico in direzione di Ascoli sul raccordo autostradale dell', meglio conosciuto come superstrada Ascoli-Mare a causa di un camion andato in fiamme all'altezza dello svincolo di Spinetoli. Si è formata una lunga coda di automobili. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Ascoli che stanno cercando di rimuovere l'autoarticolato. L'incendio è stato causato probabilmente da un corto circuito. Il conducente ha fatto in tempo ad abbandonare il camione ed a mettersi in salvo.