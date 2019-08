Ponte crollato in A14 la Procura chiede ​il processo per 18 persone e 4 società

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La Procura di Ancona ha chiesto il processo per 22 indagati (18 persone e 4 società) per il crollo del ponte l'autostrada A14 a Camerano, del 9 marzo 2017. Nella catastrofe persero la vita due persone e altre tre rimasero ferite.Le accuse contestate dalla Pm Irene Bilotta nella richiesta di rinvio a giudizio sono omicidio stradale, omicidio colposo, crollo colposo e la violazione delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoroo. Nel crollo durante i lavori rimasero uccisi i coniugi Emidio Diomede e Antonella Viviani. Nella richiesta di rinvio a giudizio figurano ingegneri, capi cantiere, responsabili della sicurezza e del procedimento, vari manager e progettisti. Ma anche le societò Autostrade per l'Italia Spa, Spea Engeneering Spa e Pavimental Spa e la Delabech Srl, che stava eseguendo i lavori.