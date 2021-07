Il Coni respinge anche l'ultimo ricorso, la Samb esclusa dalla Serie C. Un'altra mazzata per il popolo rossoblù

ROMA - Niente da fare, un'altra mazzata per il popolo rossoblù. Il collegio di Garanzia del Coni ha respinto anche l'ultimo ricorso della Samb, il club rossoblù è stato escluso dal campionato di Serie C in via definitiva. In teoria esistono ancora delle possibilità di ribaltare questa decisione, ricorrendo alla giustizia ordinaria (Tar e Consiglio di Stato), ma la via da percorrere sembra improponibile. Ora il sindaco Piunti contatterà il presidente della Figc, Gravina per chiedere l'ammissione in sovrannumero al campionato di Serie D, che non è scontata nè automatica, ma è molto probabile, visto che a San Benedetto ci sarebbe già una cordata di imprenditori locali pronti a sobbarcarsi l'onere della categoria inferiore. Il Coni ha respinto cinque dei sei ricorsi presentati, tra cui quello del Chievo, che è così fuori dalla Serie B. Unico ricorso accolto, quello della Paganese.

Ultimo aggiornamento: 22:08

