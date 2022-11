SAN BENEDETTO Burlesque e musica vintage protagonisti dello spettacolo “La Tana del Coniglio” in programma per sabato 12 novembre alle 21 presso il Teatro Concordia. La rivista teatrale di burlesque e musica vintage, organizzata da Veruska Puff e l’associazione “Sul filo di un sogno” avrà ospiti di calibro internazionale del mondo del burlesque e della musica retrò: Ritto Wanderlust, Lady BB e la divisione italiana di The Satin Dollz. Si tratta di un evento vintage aperto a tutti, grandi e piccini, in cui si incontrano diverse epoche, dagli anni Venti ai Sessanta.

La prima edizione

«È la prima edizione di un evento unico nelle Marche – spiega la burlesquer Veruska Puff - Il titolo è ispirato al mio spettacolo Bunnylesque dedicato al mio coniglio Puffy». Veruska, amante di questo animale, ha voluto devolvere in beneficenza il costo del biglietto alle organizzazioni no-profit che si occupano di recupero, cura e adozione di conigli e cavie: AmiConiglio, La Voce dei Conigli, Mondo Carota. La serata sarà ricca di sorprese per il pubblico che verrà chiamato a partecipare attivamente con balli (tipo il bunny hop), applausi, grida di incitamento. Agli spettatori è consigliato, ma non è obbligatorio, indossare look vintage o di ispirazione vintage se li hanno nell’armadio. All’ingresso saranno fornite agli spettatori delle orecchie da coniglio di carta da indossare durante lo show e farsi dei selfie da condividere sui social con l’hashtag #latanadelconiglio. Sul finale si svolgerà un piccolo gioco a premi. L’estrazione per mano del coniglio Puffy, mascotte della serata, sarà vecchia maniera: i biglietti stampati degli spettatori saranno imbucati in un grande cesto all’ingresso che poi sarà consegnato ai presentatori. Verranno estratti quattro fortunati.