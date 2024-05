FORCE Non c’è pace sulla realizzazione dell’impianto di produzione di biometano tramite fermentazione anaerobica dei rifiuti organici, nell’area industriale di San Salvatore di Force, lungo la Vallata dell’Aso. Il Consiglio di Stato ha respinto sia il ricorso presentato dai sindaci di 17 comuni della vallata, dalla zona montana fino alla costa nei territori ascolano e fermano, sia l’altro proposto da Covalm società cooperativa agricola, con sede a fianco al terreno dove nascerà il biodigestore.

APPROFONDIMENTI ALLARME FURTI Segnali sui citofoni delle abitazioni a San Benedetto: i residenti chiamano i carabinieri IL PIANO Più controlli e multe: guerra dell’Arengo alla sosta selvaggia

Il ricorso

Ora invece sono 16 i comuni che hanno fatto un ulteriore, ultimo passo, con un “ricorso per revocazione” allo stesso organo amministrativo giudicante. Udienza fissata ad ottobre e successivamente la sentenza. Un estremo tentativo, quello dei sindaci, con questa mossa tecnico-legale ritenuta un mezzo d’impugnazione eccezionale da parte della giurisprudenza.

Uno strumento giuridico considerato, in sintesi, a «critica vincolata» ovvero per motivi tassativi predeterminati dal legislatore: vizi palesi (cioè grave errore di fatto del giudice e contrarietà della sentenza ad un giudicato), vizi occulti (quali dolo di parte, falsità delle prove su cui è basato il giudicato, rinvenimento di documenti decisivi per la decisione, dolo del giudice). Ma la società costruttrice 4R, gruppo attivo nell’energia, nell’efficienza energetica e nell’ambiente, non demorde ed è pronta ad andare avanti. Sta procedendo con tutte le varie fasi preparatorie, dalle attività tecnico-ingegneristiche a quelle contrattuali, per essere pronta all’inizio dei lavori, che arriverà subito dopo l’eventuale esito favorevole della sentenza.

L’azienda si è aggiudicata l’asta del Gse riguardo incentivi statali sia sulle tariffe del conferimento del biometano che in conto capitale. Si tratta di un investimento tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Se il Consiglio di Stato darà di nuovo ragione alla 4R, si porrebbe una pietra tombale sulla possibilità legale di opporsi alla costruzione del biodigestore ed i lavori potrebbero cominciare prima della fine dell’anno o inizio del prossimo, anziché alla fine dell’estate come era previsto. I tempi di realizzazione sono di circa 15 mesi e comunque entro il 30 giugno 2026.

I precedenti

Nello storico dei ricorsi degli oppositori al biodigestore, il primo, al Tar, poi bocciato, era stato fatto da 19 comuni, dalla Covalm e dall’associazione “Tutela e valorizzazione della Valdaso”. Il secondo al Consiglio di Stato effettuato da 17 comuni e Covalm, quest’ultimo invece portato avanti da 16 comuni. Gli oppositori alla realizzazione del biodigestore, anche coinvolgendo la popolazione della Vallata in pubbliche manifestazioni, hanno sempre sostenuto quelle che, secondo loro, sono delle criticità relative al posizionamento dell’impianto, in una vallata a forte vocazione orto-frutticola di qualità e di florida produzione, nonché di valenza turistica. La 4R ha invece continuamente sostenuto la bontà del suo progetto,