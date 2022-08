Grottammare, bici sui binari per farsi un selfie: denunciati quattro ragazzi

GROTTAMMARE - Mettono una bici sui binari per farsi un selfie: identificati e denunciati dalla Polfer quattro ragazzi. Il reato: attentato alla sicurezza dei trasporti. La bravata, che poteva sfociare in tragedia, risale ai giorni scorsi, di fronte alla stazione ferroviaria di Grottammare.

Il fatto

Un gruppetto di giovanissimi aveva posizionato una bici (probabilmente prelevata nelle vicinanze) sui binari per scattarsi un selfie. Fortunatamente alcune persone che si trovavano in zona si sono rese conto di quanto accaduto: hanno visto i ragazzini allontanarsi e quando si sono affacciate per capire cosa quei giovani stessero facendo, hanno trovato la due ruote stesa sui binari. E’ immediatamente partita la chiamata al 112 e la segnalazione è stata girata alla centrale della Polfer per la rimozione della bici. L'indagine ha portato all'identificazione e alla denuncia dei quattro ragazzi.