BELLANTE - Stavano tornando a casa, dopo una serata trascorsa in un locale della zona in compagnia di amici, quando l’auto sulla quale viaggiavano, una Renault Modus, è uscita di strada finendo contro un albero. Purtroppo per Dennis D’Antonio, 19 anni di Bellante (in provincia di Teramo), non c’è stato nulla da fare. È morto praticamente sul colpo dopo il violento impatto.

È accaduto all’alba di ieri in via Capodimonte dove, intorno alle 5.15, l’auto sulla quale viaggiava, in compagnia del fratello diciottenne, è finita fuori strada. Quest’ultimo fortunatamente ha riportato solamente qualche lieve trauma anche se è arrivato in pronto soccorso in evidente stato di choc. È stato lui ad allertare i soccorsi subito dopo il terribile incidente. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto, il giovane, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 3 dicembre, avrebbe perso il controllo dell’auto in prossimità di una curva, finendo contro un albero proprio sul lato del conducente. In auto era in due: lui e il fratello che viaggiava davanti sul lato passeggero.



La dinamica



I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente stradale per cercare di capire le cause dello schianto fatale. La più probabile sarebbe quella del fondo stradale scivoloso per la pioggia caduta lungo la carreggiata che dalla stazione di Bellante conduce al paese. L’allarme è stato immediato: a darlo con il proprio cellulare è stato il fratello dello sfortunato giovane. Sul posto in pochi istanti sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e della Croce Rossa che hanno cercato di salvare la vita al diciannovenne ma ogni tentativo é risultato purtroppo vano. Nemmeno la cintura e l’airbag sono serviti a salvarlo. Il fratello invece è stato trasferito all’ospedale Mazzini di Teramo dove è arrivato in codice verde, con lievissimi traumi ma in stato di choc. La notizia della scomparsa del giovane diciannovenne già nella mattinata di ieri si era diffusa lasciando nello sconforto due comunità, quella di Bellante dove il giovane viveva e quella di Giulianova.



Il ristorante



Dennis infatti lavorava in un ristorante di Giulianova ed era molto apprezzato per la disponibilità ad aiutare sempre gli altri. Gli amici ricordano Dennis come un ragazzo solare molto legato al fratello che era seduto al fianco. I due fratelli quasi coetanei erano cresciuti praticamente assieme e condividevano anche le stesse amicizie. Ieri sera si erano ritrovati tutti insieme in un locale della zona, ma al ritorno a casa purtroppo si è consumata la tragedia che ha lasciato tutti sgomenti.