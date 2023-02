Incidente mortale in A14, la moglie di Andrea Silvestrone: «Hanno operato mio figlio, non è in pericolo di vita: ha detto il suo nome»

Barbara Carota, operatrice socio-sanitaria in una clinica privata, è la moglie di Andrea Silvestrone, il tennista paralimpico 51enne morto con due figli (14 e 8 anni9 nell'incidente sull'A14 all'altezza di Grottammare. In un attimo la sua famiglia è stata spazzata via (compreso il cagnolino "Vamos"). Lotta in rianimazione pediatrica, ad Ancona, il terzo figlio di 12 anni, Diego, l'unico superstite dello schianto. Una tragedia di dimensioni gigantesche che ha dato una nuova scossa alle istituzioni: il presidente Acquaroli ha annunciato che chiederà all'Aspi di interrompere ogni cantiere in attesa che venga assicurata la sicurezza per chi viaggia sul quel tratto, dopo gli innumerevoli incidenti mortali che si sono verificati in questi ultimi mesi. «Mio figlio è stato operato stamattina e domani verrà sottoposto ad un altro intervento - ha spiegato Barbara - Mi hanno detto che dovrebbe essere tutto a posto. Non è in pericolo di vita. Ho saputo che ha detto il suo nome, ha chiesto dove lo portavano, non so altro».

Il dolore del ministro Alessandra Locatelli

Il ministro alle Disabilità Alessandra Locatelli ha scritto un posto su Facebook in merito all'incidente: «In autostrada hanno perso la vita l'atleta paralimpico Andrea Silvestrone e i suoi due figli. Si tratta di una tragedia che lascia un grande vuoto e tanto dolore. Non ci sono molte parole da dire ma prego per Andrea e per i suoi bambini, e sono vicina con tutto il cuore alla sua famiglia e a tutti i suoi cari».