Bimbo di un anno e mezzo fa un volo di otto metri dal balcone della mansarda e muore. Indagano i carabinieri del Ris

MARTINSICURO - Tragedia nella notte scorsa a Martinsicuro. Un bimbo di un anno e mezzo di origine straniera è morto volando da un balcone di una mansarda in via Marco Polo dopo un volo di otto metri. Sul posto della tragedia sono giunti i carabinieri per placare gli animi dei familiari fra urla e accuse reciproche. Sul posto anche il medico legale e le indagini sono ora coordinate dal pm teramano Davide Rosati che dovrà far luce sulla tragica vicenda. Sul posto anche i carabinieri dei Ris per effettuare i rilievi all’interno dell’appartamento in cui si è verificata la tragedia. Il nodo da capoire è come il piccino possa essere volato dal balcone.

Ultimo aggiornamento: 10:23

