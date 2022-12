Balotelli all'Ascoli, l'indizio social non trova riscontri ma infiamma i tifosi. L'alleata? Francesca, la sua fidanzata marchigiana

ASCOLI Boutade Balotelli. È bastato che l’attaccante postasse sul suo profilo social la frase che potrebbe indossare i colori bianconeri per far che sì che, sempre sui social, venisse subito ipotizzato Balotelli come nuovo attaccante dell’Ascoli.

Il legame con le Marche

Il gancio territoriale? La sua fidanzata, la marchigiana Francesca Monti. Del resto si sa, quando si tratta di fantasticare, emergono anche notizie del genere anche se si dovrebbe anche guardare in faccia alla realtà. Quella di Balotelli fa parte infatti delle notizie di fantasia che non trovano riscontro. La bellissima Francesca ha 23 anni, è originaria di Fermo ma risiede a Massa Fermana: lei e Balotelli starebbero insieme da circa un anno