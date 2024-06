ASCOLI Il nuovo decreto ministeriale fa lo sgambetto agli autovelox mobili così come finora posizionati sul territorio piceno. Ovvero quei dispositivi finora utilizzati dai alcuni Comuni su strade extraurbane con la motivazione di scoraggiare l’eccessiva velocità degli automobilisti. Stando alla nuova normativa, infatti, quegli autovelox non sarebbero più posizionabili dove sono stati utilizzati finora.

La criticità

A rendere difficoltoso se non impossibile il posizionamento degli autovelox mobili laddove sono stati attivati fino all’arrivo del decreto – come rileva anche il comitato spontaneo di automobilisti piceni - c’è l’obbligo di segnalazione del dispositivo almeno un chilometro prima e, trattandosi di strade con intersezioni di altre vie, non si riuscirebbe a garantire una segnaletica alla distanza prevista per tutti coloro che si immettano a distanza minore di un chilometro dall’autovelox nel tratto in cui lo stesso è stato posizionato. Senza dimenticare che ora, con la pubblicazione e l’entrata in vigore del decreto, si dovrà richiedere l’autorizzazione al prefetto, essendo il riferimento a cui il decreto governativo affida il compito di individuare le strade su cui si possano utilizzare i dispositivi mobili. Diventa, dunque, un rebus il posizionamento degli autovelox mobili negli tratti stradali finora individuati da alcuni Comuni piceni.

Le strade

Le strade catalogate come extraurbane su cui finora sono stati utilizzati autovelox mobili, nel Piceno, sono la Statale 4 Salaria nel territorio di Arquata del Tronto, la Statale 78 Piceno aprutina nel territorio di Roccafluvione, la ex Salaria (contrada Sant’Anna e contrada San Donato) nel territorio di Monteprandone, le Provinciali Valtesino e Valdaso nel territorio di competenza del Consorzio Monti Azzurri. Strade che attraversano anche dei centri abitati. Ebbene, nei tratti finora individuati per il posizionamento degli autovelox mobili la situazione diventa problematica per la segnaletica di avviso agli automobilisti che secondo il nuovo decreto va posizionata ad almeno un chilometro dal dispositivo. Ma c’è il problema, segnalato anche dal comitato spontaneo di automobilisti, che riguarda le immissioni sui tratti con autovelox dalle varie strade che si intersecano all’interno dei tratti stessi e magari a una distanza più breve di un chilometro dal dispositivo mobile posizionato.

Il legale

«Il nuovo decreto – sottolinea l’avvocato Giuseppe Falciani, interpellato anche da alcuni automobilisti – crea grossi problemi al posizionamento degli autovelox. Nel caso di superamento di un limite di velocità lungo una strada con dispositivo mobile, con un automobilista che entra da una strada laterale dove non c’è segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità, la situazione è da ritenere non multabile».