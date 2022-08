Incidente in autostrada tra la Val Vibrata e San Benedetto: camion ribaltato, 4 km di coda, chiuso l'intero tratto nord

Incidente in autostrada, in direzione Nord, nell'ultimo tratto abruzzese prima dell'ingresso nelle Marche: un camion si è ribaltato coinvolgendo due auto, la coda ha raggiunto i 4 km. A14 Bologna-Taranto, chiuso poco dopo le 16.30 il tratto tra la Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona, a causa di questo incidente.

Il traffico sulla Statale 16

Sul luogo dell'incidente, dove sono tempestivamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Bologna. Agli automobilisti provenienti da Pescara e diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Val Vibrata, si consiglia di percorrere la SS16 Adriatica verso San Benedetto del Tronto dove rientrare in autostrada verso Bologna.

La ricostruzione dell'accaduto

Una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta al chilometro 315 dell'Autostrada A14, sulla carreggiata in direzione Nord del tratto tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. L'autista del camion, un Iveco Stralis, ha perso il controllo dell'autocarro che è andato ad impattare contro il guardrail per poi ribaltarsi al centro della carreggiata. L'autista ha riportato solo alcune escoriazioni e contusioni ed è stato soccorso dal personale sanitario dell'ambulanza della CRI di Alba Adriatica.

Il camion recuperato con l'autogru

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato che è stato recuperato da un'autogrù e un carroattrezzi giunti nel frattempo sul luogo dell'incidente. La corsia dell'autostrada in direzione nord è rimasta chiusa al traffico veicolare per tutta la durata delle operazioni di intervento e dei rilievi dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia della Polizia Stradale del VII tronco di Pescara e personale della società autostradale.