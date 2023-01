Autostrada A14, dopo gli incidenti scatta il pugno duro: «Autovelox e divieto di sorpasso per i Tir»

ASCOLI - Incidenti continui anche gravissimi. Code dentro e fuori l'autostrada per i cantieri che restringono le carreggiate e vanno ad intasare i centri urbani: una situazione allarme e di estremo disagioche ha indotto il prefetto di Ascoli, Carlo De Rogatis, a convocare i sindaci e le forze dell'ordine in Prefettura per un incontro al fine di analizzare e condividere le problematiche che interessano la sicurezza degli utenti del tratto autostradale della A14 nel tratto ascolano.

Le soluzioni individuate da approfondire dal punto di vista tecnico operativo sono diverse: «Vietare il sorpasso dei mezzi pesanti nei tratti di strada tra i cantieri (e non solo lungo i cantieri stessi come avviene attualmente) - si legge in una nota della Prefettura -, potenziare i mezzi di Autostrade a presidio dei punti critici, installare una cartellonistica supplementare e segnali luminosi, implementare i sistemi di rilevamento della velocità al fine di disincentivarne l’eccesso, incrementare le campagne informative per un corretto e responsabile comportamento alla guida».

Hanno partecipato alla riunione i sindaci di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il dirigente della Polizia Stradale, i rappresentanti di Autostrade per l’Italia.

«In apertura di incontro, il Prefetto ha posto l’attenzione sulla necessità di individuare congiuntamente delle iniziative volte a ridurre l’impatto dei cantieri sulla viabilità, tenuto conto che i lavori – indispensabili per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’infrastruttura – secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, continueranno per tutto il 2023».

I sindaci presenti hanno espresso le proprie preoccupazioni in ordine alle ripercussioni e ai disagi che i frequenti incidenti e le conseguenti code in autostrada generano sui tratti urbani di rispettiva competenza.