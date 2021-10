A14, carambola di auto in galleria e traffico bloccato tra Pedaso e Grottammare. Tre km di coda in aumento

CUPRA MARITTIMA - A14, traffico bloccato tra Pedaso e Grottammare verso Bari a causa di un incidente. Ne dà notizia il sito di Autostrade per l'Italia. Il traffico è bloccato, riferisce l'aggiornamento delle 13.49 di oggi 28 ottobre 2021, con 3 km di coda in aumento. Tre le auto coinvolte in un incidente avvenuto all'altezza del km 297 all'interno della galleria Cupra Marittima.

A chi è in viaggio verso Bari, Autostrade per l'Italia si consiglia di uscire a Pedaso ed attraverso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Grottammare. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Ultimo aggiornamento: 14:06

