Scontro sull'Autostrada A14, feriti e cinque chilometri dopo Grottammare. Casello chiuso a Pedaso /Foto

PEDASO - Grave incidente stradale intorno alle 11 sull'autostrada A14 fra i caselli Grottammare e San Benedetto del Tronto. Poco prima dell'imbocco di una galleria al chilometro 300, un autocarro e una vettura per cause da verificare si sono scontrate. Sul posto gli uomini del 118 che hanno attivato l'eliambulanza per trasportare due feriti all'ospedale di Ancona. Traffico in tilt, secondo Autostrade ci sono cinque chilometri di coda: gli agenti della polizia stradale hanno dovuto chiudere il tratto tra i due caselli dirottando il traffico sulla statale Adriatica in attesa che i mezzi incidentati vengano rimossi.



All'interno del tratto chiuso la coda di 5 Km defluisce su una sola corsia. Dopo l'uscita obbligatoria a Pedaso, si può percorrere la Strada Statale 16 Adriatica e successivamente rientrare in autostrada a Grottammare. In alternativa viene consigliata anche l'uscita di Fermo - Porto S. Giorgio. Sul luogo dell'evento sono presenti la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanici e sanitari, e il personale di Autostrade per l'Italia

Non va meglio sulla corsia Nord. Tra Pescara Sud e Pescara ovest in direzione Bologna si segnalano 6 Km di coda che al momento defluisce su una corsia. Ai veicoli diretti a Bologna viene consigliato di uscire ad Ortona, percorrere la Strada Statale 16 Adriatica, e rientrare a Pescara ovest.

