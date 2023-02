Lavori in A14 sulle barriere di sicurezza, chiudono tre caselli: ecco quali e quando

SAN BENEDETTO - Per lavori sulla riqualificazione delle barriere di sicurezza della A14 Bologna-Taranto ci sarà la chiusura dalle 22 di mercoledì 8 alle 6 di giovedì 9 febbraio, del casello di San Benedetto del Tronto, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Grottammare.

Le altre chiusure

Dalle 22 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 febbraio, sarà chiusa la stazione di Fermo-Porto San Giorgio, in uscita per chi proviene da Ancona; in alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Porto Sant'Elpidio. Dalle 22 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 febbraio, sarà chiusa la stazione di Pineto, in uscita per chi proviene da Ancona; in alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Roseto degli Abruzzi.