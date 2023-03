Attacchi hacker pro Cospito ai distributori di sigarette: episodi anche a San Benedetto e non solo

SAN BENEDETTO - Anche a San Benedetto del Tronto (come in alcuni centri della vicina costa abruzzese e in altre città d'Italia) nella notte è stato colpito da un virus il sistema informatico che governa alcuni distributori di sigarette dove è comparsa la scritta "Fuori Alfredo dal 41 bis" per Alfredo Cospito, l'anarchico arrestato in regime carcerario di 41 Bis con la vendita delle sigarette a 10 centesimi di euro. Dopo che si è sparsa la voce, questa mattina (26 marzo) alcuni esercenti hanno fatto in tempo a spegnere gli apparecchi, altri no.

Le altre segnalazioni

Anche a Pesaro stanno arrivando segnalazioni di tabaccai hackerati. In particolare alla polizia postale sono giunte segnalazioni di attacchi ai rivenditore della zona del mare in viale Trieste e lungo la Montelabbatese. Al momento nessuna segnalazione dai tabaccai della zona di Fano e Urbino. L'associazione nazionale tabaccai sembra ha inviato un messaggio a tutti i tabaccai d'Italia invitandoli a spegnere le macchine dei distributori automatici di sigarette quindi già alle 23.00 molte erano state spente. Segnalazioni ci sarebbero state anche nell'anconetano, in zona Fabriano, sempre nel corso delle prime ore della mattina.