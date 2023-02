ASCOLI - Sei mosse dell’Arengo, sulla scacchiera della mobilità e della sosta cittadina, per aiutare i residenti alla disperata ricerca di parcheggi e confusi dalle differenziazioni di orari e segnaletica. E, al tempo stesso, per alleggerire i pesanti carichi di traffico nel cuore della città laddove i cantieri crescono parallelamente alle complicazioni per gli automobilisti. Su input del sindaco Marco Fioravanti, in stretto raccordo col vice sindaco Giovanni Silvestri (con delega al traffico) e la comandante della polizia municipale Patrizia Celani, la giunta comunale ha dato il via libera alla nuova regolamentazione della viabilità in centro.

Con tre tipologie di zone a traffico limitato: due tipologie di fasce orarie per la sosta (Ztl ampia e Ztl ridotta) e con una Ztl transitabile per tutti ma con sosta solo per i residenti. A cui si aggiungono un restringimento dell’area pedonale escludendo tre vie e lo stop in tutte le Ztl ai mezzi pesanti, sopra 3,5 tonnellate. Una strategia che definisce, dunque, differenti fruizioni delle Ztl. E che si pone l’obiettivo di uniformare per quanto possibile l’utilizzo delle stesse predisponendo fasce orarie coincidenti con gli orari di attivazione dei varchi elettronici e di ampliare in maniera graduale le zone limitate al traffico, a tutela del centro storico e delle zone di maggior pregio urbanistico, limitando il transito a fasce orarie progressivamente più ampie.

Fascia ampia



Le Ztl a fascia ampia vedranno, come accaduto finora, la limitazione del transito veicolare ai soli autorizzati (individuati da regolamento) dalle ore 9 alle ore 12.45 e dalle 15.30 alle 5 del mattino seguente. Mentre la sosta resterà riservata ai soli autorizzati, dalle 0 alle 24, all’interno degli appositi stalli di sosta. In queste zone il transito rimarrà libero per tutti i veicoli dalle 12.45 alle 15.30 e dalle 5 alle 9 salvo le eccezioni previste da regolamento. E di fatto ci sarà un riallineamento definitivo con l’attivazione dei varchi.



La vera novità, in arrivo subito dopo la conclusione dei lavori su corso Trieste, riguarderà, invece, tutta la zona che va da piazza Roma a corso Trieste e piazza Simonetti, passando per via XX Settembre. Al fine di tutelare la nuova pavimentazione e agevolare il transito pedonale tra le due piazze principali della città negli orari di maggior afflusso, sarà attivata la zona a traffico limitato, attraverso l’installazione di un nuovo varco elettronico, limitando la sosta e il transito veicolare e ai soli autorizzati dalle ore 20.30 alle 7.30 del mattino seguente. Tutti potranno transitare liberamente in queste strade, invece, dalle ore 7.30 alle 20.30. Si tratta, dunque, di una nuova Ztl che servirà a limitare i flussi veicolari nella fascia serale, consentendo ai residenti di trovare con maggiore facilità un posteggio e scoraggiando di conseguenza la sosta selvaggia.

La nuova tipologia



L’ultima tipologia di Ztl in centro prevista dal nuovo provvedimento di giunta riguarderà solo la sosta. Tutti i veicoli potranno transitare nelle vie individuate ma solo residenti e autorizzati potranno parcheggiare negli stalli specifici. Sosta solo per residenti e autorizzati 24 ore su 24, nei posti dedicati, in via Falcone e Borsellino, via della Rimembranza (da via Pretoriana a via Ricci), piazza Roma, via dei Templari, corso Mazzini (da via Bonaparte a via Sacconi), via Vecchi, via D’Annunzio, via dei Bonaparte (da corso Vittorio Emanuele a via Mercantini), via dei Bonaccorsi (da piazza della Viola a corso Mazzini), via Mediterraneo (da Ponte Cartaro a via Adriatico). Il transito in queste vie resterà consentito a tutti.



Ulteriore novità, la revoca dell’area pedonale con trasformazione in zone a traffico limitato a fascia ampia di via Vidacilio (da via D’Ancaria a corso Trieste), via Vipera (da via Ceci a via Vidacilio) e via D’Ancaria (da via Ceci a via Vidacilio). Infine, in tutte le Ztl sarà vietato il transito dalle 0 alle 24 ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate.