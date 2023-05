ASCOLI - Porte spalancate dall’Arengo ad altri insediamenti residenziali nelle aree progetto già definite dal Piano regolatore. Con l’obiettivo di riportare o attrarre in città ulteriori famiglie e, in primis, giovani coppie. Dopo lo sblocco avvenuto a partire dal 2020, su input del sindaco Marco Fioravanti e del vice sindaco con delega all’Urbanistica, Gianni Silvestri, per le prime aree già individuate come edificabili proprio dal Prg, - tra cui Tozzano (due lottizzazioni), in via Loreto, in zona Faiano, Marino del Tronto e Monticelli – adesso con il parere della Provincia e degli altri organismi competenti si spiana la strada anche per la realizzazione di nuovi appartamenti in località Zeppelle, quindi nella zona vicina a Campo Parignano, su una superficie totale di 7mila metri cubi, per andare ad incrementare ormai a circa 400 (con la previsione di possibili 62 nuovi abitanti nella zona in questione) i possibili residenti accoglibili tra tutte le aree progetto sbloccate finora in città.

Considerando anche che, sullo stesso fronte, sarebbe in arrivo a Palazzo Arengo anche la richiesta per un ulteriore insediamento abitativo, previsto sempre dal Piano regolatore, in un’area di Monteverde, ad est di Porta Romana.

Il piano





Il piano attuativo di iniziativa privata per realizzare nuove abitazioni nell’area progetto individuata in località Zeppelle, ad Ascoli, è stato sottoposto all’attenzione della Provincia e degli altri enti preposti per un parere dal punto di vista della valutazione ambientale. Parere che è risultato positivo, con alcune prescrizioni, senza necessità di una ulteriore procedura specifica. Entrando nello specifico del piano, che ora procede verso la sua fase conclusiva, si prevedono tre lotti edificabili, per una superficie complessiva di 7.386 metri cubi (un lotto di 3.318 metri cubi, un altro di 3.045 e un terzo di 1.023). Calcolando un possibile insediamento di 62 nuovi abitanti. Alle abitazioni si affiancheranno 780 metri quadrati di aree destinate a parcheggio pubblico e 1.144 metri quadrati di aree a verde pubblico. Il piano di lottizzazione, ovviamente, dovrà conformarsi ai pareri espressi dagli organismi competenti in materia ambientale tra cui anche quelli dal punto di vista dell’inquinamento acustico.

Tozzano





Tra gli insediamenti residenziali che sono stati già sbloccati dall’Arengo e relativi ad alcune delle aree progetto individuate dal Piano regolatore generale, ci sono quelle nella zona di Tozzano – le prime a ricevere l’ok – con due insediamenti consentiti per la realizzazione di nuove abitazioni per un totale di 15mila metri cubi, oltre alla realizzazione di parcheggi, orti ed altri spazi verdi, con l’obiettivo è accogliere almeno 125 potenziali nuovi abitanti. A questi insediamenti si aggiunge anche un complesso in via Loreto strutturato su due palazzine (denominate “nord e sud”). Già sbloccata, inoltre, la lottizzazione in zona Faiano, salendo dalla circonvallazione ovest all’altezza della caserma dei carabinieri, che prevede la realizzazione di abitazioni su due lotti edificabili per accogliere, potenzialmente, 50 nuovi abitanti. Altro insediamento sbloccato, quello a Marino del Tronto, per 8 nuovi edifici che verranno realizzati per circa 6mila metri cubi e potranno ospitare 76 nuovi abitanti. Inoltre, si è avviata già la procedura, quello a Monticelli su un’area di 2.320 metri quadrati, situata dietro la scuola elementare, in fondo a via dei Cardi, con la realizzazione di un edificio plurifamiliare con 6 o 7 appartamenti. Tutti gli insediamenti prevedono aree verdi e parcheggi.