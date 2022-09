ASCOLI - Di fronte all’incubo dei costi energetici e del gas, con maxi-bollette che pesano come macigni su bilanci e portafogli, c’è chi si ingegna. E un segnale significativo, in tal senso, arriva da un’azienda importante che da tanti anni opera sul territorio ascolano: si tratta della Ykk Mediterraneo, industria che si occupa di componenti per chiusure lampo e cerniere, pronta a puntare su soluzioni innovative come la geotermia per abbattere i costi di riscaldamento utilizzando acque sotterranee. Un esempio di come anche sul territorio ascolano si possano studiare soluzioni per risolvere problemi che rischiano di pesare in maniera molto incisiva sul tessuto imprenditoriale. Oltreché, ovviamente, sulle famiglie.

Per trovare un sistema alternativo a quello tradizionale, sul fronte del riscaldamento di uno stabilimento industriale alle prese con una vera e propria impennata dei costi, i vertici della Ykk Mediterraneo, con sede operativa nella zona di Campolungo, sul territorio ascolano, hanno deciso di richiedere alla Regione Marche un’autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee con escavazione di due pozzi. Una richiesta, con procedura avviata, finalizzata al rilascio della concessione di eventuale prelievo idrico per uso industriale, da utilizzare per l’attivazione di un impianto di climatizzazione in pompa di calore geotermica e con scambio di acqua di falda (il cosiddetto sistema open-loop) delle possibili risorse idriche sotterranee che si dovessero individuare. Entrando più nello specifico, questa richiesta dell’azienda per l’escavazione dei due pozzi di ricerca nasce dall’esigenza di verificare la fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un impianto geotermico (in altre parole un impianto di climatizzazione in pompa di calore per raffrescamento e riscaldamento e scambio con acqua di falda) al servizio dello stabilimento industriale in questione. Più in particolare, si punta sulla certezza di reperire le quantità necessarie al funzionamento dell’impianto (15 litri al secondo) da ognuno dei due pozzi, per un prelievo annuo di circa 150mila metri cubi ciascuno. Un impianto sostenibile dal punto di vista ambientale, considerando che l’acqua prelevata verrà poi reimmessa in falda a fine ciclo tramite due pozzi di restituzione, da realizzare sempre all’interno dell’area di proprietà della Ykk Mediterraneo. Una possibile risposta efficace, dunque, che l’azienda – che anche nella produzione si avvale da sempre delle tecnologie più avanzate – intende mettere in campo nella propria area all’interno della zona industriale ascolana.



L’energia geotermica, su cui ora industrie come la Ykk Mediterraneo intendono puntare per risparmiare sui costi delle bollette, è l’energia che viene generata per mezzo di fonti geologiche di calore ed è considerata una forma di energia alternativa e rinnovabile. Si basa sullo sfruttamento del calore naturale del pianeta Terra, che possiede al suo interno, a partire dalla superficie terrestre. Grazie alla peculiarità della geotermia, questa energia può essere utilizzata sia come fonte di energia elettrica che come fonte di calore. Una scelta in linea con la filosofia aziendale dell’industria con stabilimento ad Ascoli, considerando che la stessa già nel 1994 aveva predisposto una propria Carta per l’ambiente da rispettare nell’ambito delle produzioni e poi aveva commercializzato la prima cerniera zip realizzata con materiale riciclato.