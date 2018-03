"Bella ciao" per l'addio all'ultimo partigiano investito da un'automobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - “Bella ciao” si alza in un coro spontaneo dei presenti, un lungo e sentito applauso accompagna il feretro all’uscita dalla chiesa. Grande commozione questo pomeriggio per l’ultimo saluto a William Scalabroni, l’ultimo partigiano ascolano, morto all’età di 91 anni dopo essere stato investito da un’automobile in viale Marconi. «L’ultimo partigiano ci ha lasciato, la brigata di Colle San Marco è di nuovo al completo. I ragazzi del ‘43 sono ora tutti insieme, mi piace immaginarli in fila mentre percorrono i loro sentieri di montagna». Con tanta emozione e un nodo alla gola Pietro Perini, presidente dell’Anpi provinciale, ha ricordato l’amico fraterno nella parrocchia di Santa Maria Goretti a Piazza Immacolata.