I lampioni non funzionano Muore investito da un'auto ex presidente dell'Anpi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - È morto a seguito delle ferite riportate durante un incidente stradale, William Scalabroni, ex presidente dell’Anpi provinciale fervente ambientalista e membro di Italia Nostra e del Cai. Aveva 91 anni ed è deceduto all’ospedale regionale di Torrette dove era stato trasferito per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per cercare di tamponare l’emorragia interna e la riduzione di alcune fratture che aveva riportato dopo essere stato investito da una automobile mentre attraversava la strada in viale Marconi, nel quartiere di Porta Maggiore. Purtroppo il conducente della Fiat Panda, complice la scarsa illuminazione e la pioggia che riduceva ulteriormente la visibilità, si è accorto della presenza di Scalabroni sulla carreggiata solo all’ultimo momento senza riuscire a schivarlo.Trasportato al pronto soccorso, le sue condizioni erano apparse subito gravi tanto da rendersi necessario il suo trasferimento all’ospedale di Torrette. Sottoposto ad in trecento chirurgico, i medici erano riuscire a bloccare l’emorragia interna ma purtroppo il quadro clinico si è ulteriormente complicato fino a quando il suo cuore non ha cessato di battere. Con William Scalabroni se ne va un pezzo da novanta dell’antifascismo e uno dei massimi rappresentanti della lotta partigiana nel Piceno.