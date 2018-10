Si apre una voragine in strada: camioncino e muletto restano prigionieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Emergenza in corso in via dell'Aspo, nella Battente di Ascoli, per il cedimento della strada.L'asfalto ha ceduto rivelando il vuoto sotto la carreggiata, forse scavato da infiltrazioni d'acqua. Prima è stato un caminoncino a rimanesre incastrato nelle buche del cedimento, poi il muletto che si voleva utilizzare per liberarlo. Per fortuna non ci sono feriti.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con un’autogru per rimuovere i due mezzi. Ora si sta cercando di capire quale sia stata la causa che ha provocato l'improvviso cedimento dell'asfalto.