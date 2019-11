Ascoli, uccise la zia a coltellate, Cataldi torna in aula

ASCOLI - Torna in aula il processo di Virgilio Cataldi, assistito dall’avvocato Silvio Venieri, il trentanovenne ascolano che il 16 settembre 2017 uccise con una coltellata alla gola la zia, Irma Giorgi. La procura generale del tribunale di Ancona, infatti, aveva proposto appello contro la sentenza che aveva condannato a due anni di misura di sicurezza per il presunto assassino. L’organo giudiziario nel suo ricorso sostiene che la pena non poteva essere inferiore a quella minima, ossia cinque anni. Attualmente l’uomo si trova ricoverato nella struttura sanitaria di Macerata Feltria dove vengono curate le persone che sono affette da problemi di natura psichica. © RIPRODUZIONE RISERVATA