Violento scontro tra due biciclette: una donna all'ospedale

ASCOLI - Ha dovuto far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso del Mazzoni la donna di sessanta anni che ieri mattina è rimasta coinvolta in un incidente tra biciclette in viale Treviri. Erano da poco passate le 12,30 quando la donna in sella alla sua bicicletta stava percorrendo il viale che collega il centro cittadino con il quartiere di Porta Romana quando, arrivata quasi all’altezza della rivendita di pane è andata sbattere con un ciclista che stava percorrendo la stessa strada. La sessantenne ha perso l’equilibrio ed è caduta pesantemente sull’asfalto. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con il personale sanitario a bordo che ha prestato le prime cure alla donna per poi trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale di Ascoli dove è arrivata in codice giallo.