Violento schianto frontale tra auto: in tre finiscono all'ospedale

ASCOLI - Schianto frontale fra due auto fra via Napoli e via Urbino a Porta Maggiore. I tre occupanti sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni ma le loro condizioni di salute non sono eccessivamente preoccupanti. Una Peugeot 206 e una Mini, per cause al vaglio dei vigili urbani, sono andate a sbattere. La Mini Cooper ha terminato la sua corsa finendo sulla banchina spartitraffico.