Violento frontale sulla Salaria: tre persone finiscono all'ospedale

ASCOLI - Un grosso incidente è avvenuto ieri sera dopo le 21 sulla Salaria, alle porte della città di Ascoli.Si sono scontrate frontalmente, per cause al vaglio della Polizia locale, una Megane ed una Golf. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte. Tre persone, l'autista della Megane, quello della Golf ed il suo passeggero, sono state portate al pronto soccorso, anche se le loro lesioni non pare destasserro particolari preoccupazioni.