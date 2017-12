Vino da poco con etichette prestigiose ma falsificate: maxi sequestro e denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Vini “taroccati”: maxi sequestro ed una denuncia da parte dei carabinieri nell’ascolano.Frutto di una campagna di controlli a largo raggio, nel settore vitivinicolo, finalizzati al contrasto delle illegalita’ nel comparto agroalimentare dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari – Reparti Carabinieri Tutela Agroalimentare – a tutela del consumatore e degli operatori di settore.In provincia di Ascoli Piceno, sono stati sequestrati 200 litri di vino da tavola posto in vendita come prodotto Doc e Docg (con indicazioni “prestigiose” come Prosecco, Montepulciano, d’Abruzzo, Cerasuolo di Vittoria, Traminer, ecc.) con apposizioni di false etichette. Nell’occasione veniva denunciata una persona per frode in commercio e contraffazione dei marchi di tutela