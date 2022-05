Colpo grosso al "Win for life": gioca due euro e ne vince più di diecimila

ASCOLI - La fortuna premia Ascoli Piceno con il Win For Life Grattacieli. Qui un fortunato giocatore nel concorso delle 09:10 di Domenica 22 Maggio 2022 ha centrato un ‘5’ dal valore di 10.366,34 euro. La schedina (GRA Scheda 1 Pannello Nuova) da 2 euro è stata giocata presso la Tabaccheria Le Ginestre di via delle Primule 60. La combinazione vincente del concorso è stata: 3 8 18 31 46. Numerone: 69. Fino ad oggi Win for Life con tutte le sue modalità di gioco ha distribuito 465 rendite.

Ultimo aggiornamento: 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA