Auto contro una colonna sulla statale Adriatica Tre giovani all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Spaventoso incidente stradale intorno all'una di notte a San Benedetto del Tronto. Due ragazze e un giovane a bordo di una Alfa Romeo si sono schiantati contro una colonna in pietra della villa Brancadoro sulla strada statale Adriatica. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e gli agenti delle forze dell'ordine. I giovani sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto dove per fortuna ha riportato solamente feriti non ritenute eccessivamente preoccupanti.