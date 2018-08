I vicini di casa notano uno strano â€‹via vai: 44enne sorpreso con l'hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI . Continua dell’attività di prevenzione e repressione del crimine diffuso sul territorio, in particolare al fine di reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti in città, gli agenti della squadra mobile sono tornati a Monticelli.L’attività si è resa necessaria anche per le numerose segnalazioni di residenti della zona, stanchi dei continui viavai in alcuni stabili: i è proceduto ad una perquisizione nell’abitazione di un 44enne ascolano, in Largo Martiri delle foibe, ove è stato rinvenuto, in un sacchetto sotto al letto, quasi un etto di hashish in diversi frammenti.