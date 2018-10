Paura per gli automobilisti Cadono pietre e calcinacci dal viadotto ferroviario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Spavento intorno alle 14 ad Ascoli in via del commercio ad Ascoli Piceno. Sono infatti caduti alcuni calcinacci dal viadotto ferroviario di Castagneti che sovrasta la strada di accesso alla Piceno - Aprutina. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Ascoli che hanno rimosso le pietre (per fortuna nessuna automobile transitava in quel momento) e ripulito la carreggiata stradale dai detriti. Una relazione è stata inviata alla prefettura. Il viadotto ferroviario è pericolante e ha bisogno di un celere intervento per la messa in sicurezza. La linea ferroviaria collega Ascoli Piceno alla costa adriatica.