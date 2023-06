ASCOLI - Una vera e propria prova del fuoco, per la città, con l’apertura della stagione degli eventi in concomitanza con l’invasione dei cantieri. Appuntamenti importanti, quelli calendarizzati dall’Arengo già per tutto il mese di giugno, che rappresenteranno un test rilevante per la tenuta del sistema della viabilità e della sosta in un centro storico contrassegnato da lavori su decine e decine di edifici e, al tempo stesso, con le attività commerciali che si proiettano all’esterno, meteo permettendo, utilizzando il suolo pubblico.

Per tutti questi motivi, l’amministrazione comunale, raccordandosi con il Comando di polizia municipale e con tutti gli altri uffici direttamente interessati, ha definito e sta mettendo a punto ancora specifici provvedimenti per trovare un punto di equilibrio tra tutte le esigenze proprio nelle giornate in cui Ascoli dovrà accogliere eventi di un certo rilievo, come ad esempio, oltre all’arrivo del cast della serie tv “Mare Fuori” anche la storica 1000 Miglia e i Campionati giovanili degli sbandieratori in pieno centro. Senza dimenticare la cronoscalata di valenza nazionale ed europea tra San Marco e San Giacomo. Iniziative potenzialmente molto attrattive dal punto di vista dei flussi di persone.

La viabilità



Se per certi versi, la viabilità principale del centro storico è già condizionata dalla presenza dei cantieri e potrà avere uno sblocco importante verso la fine di settembre, quando è prevista la possibile riapertura di corso Trieste, in occasione dei prossimi eventi che porteranno anche numerose persone da fuori città nel cuore di Ascoli, tra 1000 Miglia (in programma il 14 giugno) e Campionati giovanili per gli sbandieratori (23,24 e 25 giugno), l’Arengo metterà in campo specifiche ordinanze relative alla rimodulazione della sosta, soprattutto a ridosso delle zone interessate dagli eventi stessi anche per motivi logistici, con la riduzione di alcuni posti auto. Con l’obiettivo anche di scoraggiare i visitatori ad addentrarsi con l’auto, in quelle giornate, nel cuore del centro, per parcheggiare negli spazi più decentrati o nella struttura di Torricella, con tariffa oraria a un euro come avviene per le prime due ore della sosta a raso. Per ogni singolo evento, dunque, ora saranno emanati provvedimenti di modifica alla sosta nelle zone direttamente interessate.

Le ordinanze





Per le esigenze strettamente legate agli eventi, calendarizzati ormai quasi a cadenza settimanale, l’Arengo ha già emanato ordinanze che andranno a regolamentare, invece, l’occupazione del suolo pubblico, già a partire da domani, nella zona davanti al Ventidio Basso per l’evento con gli attori di “Mare Fuori”, e poi anche per 1000 Miglia e gare degli sbandieratori. Più nello specifico, per il 14 giugno dalle ore 6 alle 20 ci sarà una riduzione delle occupazioni di suolo pubblico su piazza Arringo, in piazza Roma è prevista la rimozione totale dell’occupazione di suolo pubblico e in piazza del Popolo, via del Trivio e via Ceci si dovranno rimuovere le occupazioni di tutte le attività. Per il periodo dal 23 al 25 giugno, per il Campionato giovanile degli sbandieratori, dalle 15 alla mezzanotte è prevista la rimozione parziale dell’occupazione di suolo pubblico di una delle attività, mentre in piazza del Popolo, il 24 giugno dalle 7 alle 17 è prevista la rimozione totale delle attività disposte su tutto il lato sud della piazza stessa, inclusi gli arredi sotto i loggiati. Inoltre, il 14 giugno si sposteranno tutti i mercati: da Piazza Arringo in viale Kennedy (poi anche dal 21 giugno al 1 luglio), da piazza Roma a piazza Ventidio Basso, dal chiostro di San Francesco in largo Crivelli. Chiusura anticipata del mercato di via D’Ancaria e Via Ceci, alle ore 12.