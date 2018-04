Notte choc, blitz dei ladri acrobati alla scuola di ballo e negli appartamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Raffica di furti ad Ascoli. Presi di mira una scuola di ballo e due appartamenti, che si trovano nella zona di via Candido Augusto Vecchi. La scuola di danza si trova sopra la scalinata Leopardi e i ladri per entrare nei locali hanno forzato la porta d’ingresso, forse con un piede di porco, e hanno rovistato tutti gli armadi e i mobili che si trovano nella scuola, senza, apparentemente, portare via nulla. Hanno anche rotto un salvadanaio, con la speranza di trovare qualche euro, ma nel recipiente non c’era nulla .I ladri non hanno toccato, e questa è la cosa più strana, un televisore e un impianto stereo di ultima generazione e che serve per gli esercizi di ballo. La proprietaria della scuola, avvisata del furto, ha provveduto a chiamare immediatamente la Polizia, che è accorsa in pochi minuti e ha proceduto a rilevare eventuali impronte che possano far risalire ai ladri.