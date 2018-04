Via subito le roulotte: sgombero lampo al campo rom che stava nascendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La scorsa settimana alcune roulotte con dei nomadi hanno cercato di insediarsi nella zona del mattatoio comunale di Ascoli Piceno, in località Castagneti. Grazie alla collaborazione tra comando dei vigili urbani e carabinieri è stato prontamente effettuato lo sgombero dell’area.«C’era il rischio concreto - spiega il sindaco Castelli - che si creasse un insediamento abusivo di nomadi, questa cosa non è avvenuta grazie ad un’azione puntuale e tempestiva della Benemerita». Il perimetro della zona industriale è molto complicato da presidiare anche perché “come è noto- prosegue Castelli- lì opera ed esercita le proprie attività il nucleo industriale che certamente non brilla per la capacità di controllo del territorio. Segnalo, in merito, sempre grazie all’intervento dei carabinieri, come siano stati individuati i proprietari delle roulotte e di altri suppellettili che erano state abbandonate in via Copernico, ovvero dietro il Reggimento Piceno». Anche in questo caso, grazie all’intervento dei carabinieri, le suppellettili appartenenti a dei rom - ed in particolare una vecchia cucina - saranno rimosse a cura di chi le aveva lasciate in quella zona.