I teppisti nella notte incendiano un portone in centro storico

ASCOLI - Ignoti teppisti di nuovo in azione nella notte nel centro storico di Ascoli e in particolare in via Ottaviano Iannella. I vandali, infatti, hanno dato fuoco ai cassonetti condominiali per la raccolta differenziata dei rifiuti. Purtroppo, però, le fiamme si sono propagate a un portone di un palazzo poco distante che ha preso fuoco. La fortuna ha voluto che le fiamme lambissero solamente le tubature del gas metano altrimenti poteva avvenire una tragedia con un’esplosione. Non è purtroppo la prima volta che i teppisti bruciano i cassonetti della raccolta differenziata e i residenti della via in particolare, come d’altronde quelli del centro storico, sperano che il sistema di videosorveglianza possa entrare presto a regime.