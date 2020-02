Ascoli, scazzottata di Carnevale davanti al teatro Ventidio Basso

ASCOLI - Momenti concitati sabato sera in pieno centro ad ascoli. Nonostante per le vie della città si respirava l’aria festante del Carnevale c’è stato anche chi è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni a seguito di una lite che ha rischiato di degenerare. In via del Trivio, a pochi passi dal teatro Ventidio tra un cinquantenne in bicicletta mascherato e un ragazzo più giovane è scoppiato un diverbio. I due si sono affrontati, dapprima urlando e scambiandosi insulti reciprochi e poi, dopo poco, dalle parole sono passati alle vie di fatto e si sono presi a botte. © RIPRODUZIONE RISERVATA