Un chilo di hashish in casa patente rubata e 2 coltelli Arrestato un uomo di 36 anni

ASCOLI - Gli agenti della polizia di Ascoli hanno arrestato in via del Commercio un pregiudicato di 36 anni trovato in possesso di due coltelli a serramanico, una patente di guida risultata compendio di furto e hashish. Nel corso della successiva perquisizione presso l’abitazione del giovane sono stati rinvenuti, abilmente occultati in diverse zone della casa, e sequestrati 9 panetti di hashish per complessivi 920 grammi, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento delle singole dosi da destinare allo spaccio. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi bianche. L’arrestato, su disposizione del pubblico ministero ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.