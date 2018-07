Croci celtiche, vernice rossa e insulti, imbrattate 15 automobili in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI pessimo risveglio per i proprietari delle auto parcheggiate in via Corfinio, una delle vie del centro storico di Ascoli proprio davanti al Teatro Filarmonici da poco riaperto al pubblico. Una banda di teppisti infatti, durante la notte non ha pensato altro che verniciare fiancate, vetri e cofani con dello spray rosso delle vetture che erano ferme casualmente in quel punto. Almeno 15 auto sono state oggetto delle attenzioni dei vandali che hanno imperversato durante la notte e su una delle auto è comparsa anche una croce celtica. Gli autori del danno avrebbe anche colpito anche nelle vicinanze della chiesa di Sant'Emidio Rosso.