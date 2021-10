Papa Francesco nomina vescovo di Ascoli monsignor Palmieri, vicino ai rom e ai migranti

ASCOLI - Manca solo l'ufficialità ma il clero ascolano è stato convocato questa mattina in cattedrale per l'annuncio del nuovo vescovo della diocesi. Sarà l'arcivescovo di Idassa e vice gerente della diocesi romana, Giampiero Palmieri di 55 anni. Il Papa lo ha nominato delegato per la carità, per la pastorale di migranti dei rom e per seguire il centro per la cooperazione missionaria delle Chiese. In particolare ha lavorato nelle periferie di Roma.























































