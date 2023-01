Festival di Sanremo della Musica Cristiana, l'ex vescovo di Ascoli monsignor D'Ercole presidente di giuria

ASCOLI - Festival di Sanremo, l'ex vescovo di Ascoli Giovanni D'Ercole a sopresa presidente di Giuria. Si tratta però, del Cristian Music Festival, neonata ma prestigiosa manifestazione che celebra quest'anno la sua seconda edizione.

Monsignor Giovanni D'Ercole, Vescovo emerito di Ascoli Piceno, è stato nominato Presidente Onorario di Giuria della seconda edizione del Sanremo Cristian Music Festival 2023, Festival della Canzone Cristiana, che si terrà a Sanremo dal 9 all'11 febbraio, nello storico Teatro del Palazzo dell’Antico Ospedale della Carità di Sanremo, trasmesso in diretta mondiale su Cristian Music TV Channel, in home page sul sito www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it e in diretta radiofonica su Radio Mater. A conferirgli la nomina è stato Fabrizio Venturi, Direttore artistico della kermesse canora cristiana.

"Sono onorato di collaborare con Monsignor Giovanni D'Ercole, il quale ha una grande esperienza nel mondo giornalistico e televisivo. Un legame di profonda amicizia e di affetto mi lega a lui" ha affermato Venturi.