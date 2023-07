ASCOLI - Attende da quasi quarant’anni che la giustizia gli riconosca quanto dovuto ma con il trascorrere dei lustri l’ascolano Leopoldo Pasquali è nel frattempo incanutito. «Otterrai giustizia nell’altro mondo. In questo accontentati della legge» sosteneva un noto scrittore americano. Specie poi se un ginepraio di leggi ti spinge verso un labirinto, complice anche patrocini legali opinabili.



La vertenza



«Il mio calvario è iniziato nel 1985 - racconta Leopoldo Pasquali - quando presentai ricorso in tribunale in merito ad una vertenza di lavoro per la restituzione della somma dei titoli nei confronti dell’azienda dove lavoravo. A sei anni di distanza, nel 1991, arriva la sentenza del pretore del lavoro. La proprietà ricorre in Appello ma l’anno dopo soccombe di nuovo. Decide però di non darmela vinta e ricorre in Cassazione ma nel 1996 il ricorso viene ritenuto inammissibile». Capitolo chiuso? Macchè. A livello societario nel frattempo l’azienda cambia pelle. Ci sono stravolgimenti nella cariche e si entra in un tunnel senza luce in fondo. «Nel 1997 ricorro al tribunale di Teramo che frattempo diventa competente per giurisdizione che mi dà ancora ragione». Nel 2000, a distanza di quindici anni non riuscendo a venirne a capo dell’intricata matassa Pasquali tenta la scorciatoia della conciliazione con una transazione a livello sindacale. Ma anche questa strada si rivela un vicolo cieco.



L’accordo



La transazione non ha poi un seguito, nè ha migliore fortuna il decreto ingiuntivo dell’allora giudice Spingardi. Nel frattempo la Procura della Repubblica avvia un’indagine sui soci occulti dell’azienda e condanna di nuovo la ditta. Sentenza ribadita anche nel 2011 dalla Corte di Appello. Da quel momento scende il silenzio, a seguito anche di ulteriori complicazioni burocratiche giudiziarie. «Io chiedo solamente che le sentenze vengano applicate» conclude Pasquali . Giustizia ritardata è giustizia negata.