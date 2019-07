Vende decoder taroccati: processo dopo la denuncia di "Striscia la notizia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un filmato, mandato in onda dal telegiornale satirico “Striscia la notizia lo scorso anno sulla vendita di decoder per la visione di Mediaset Premium e Sky.ha messo nei guai due persone: G. C. e G. Q.. Quest’ultimo, però, ha già risolto il suo “caso” patteggiando la condanna ad un anno di reclusione. G. C., invece, ha preferito affrontare il processo ed ora dovrà rispondere, quale gestore della ditta “X Tecno”, che si occupa di tecnologia televisiva, del reato a fini fraudolenti della vendita di apparecchi, opportunamente modificati, atti ad eludere attraverso il sistema del “card sharing” la codificazione delle trasmissioni televisive ad accesso condizionato di Mediaset Premium e Sky. Alla redazione di “Striscia la notizia” era pervenuta una segnalazione con la quale si denunciava che G. Q., promuoveva per conto di G. C. la vendita dell’apparecchio taroccato. In pratica con il Dreambox si poteva vedere la trasmissioni delle due emittenti televisive senza necessità di pagare il canone.