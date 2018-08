Spara e uccide un cane che aggrediva le sue galline Un agricoltore nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI R. D. S., cinquantenne di Ascoli è stato condannato a a pagare una multa per aver causato la morte di un cane dopo avergli sparato un colpo di fucile. Il fatto è verificato nelle campagne di Venarotta. R. D. S. possiede una casa rurale dove alleva, tra l’altro, il pollame. A fianco dell’abitazione ce n’è un’altra il cui proprietario ha un cane. In più di una circostanza l’animale, una volta lasciato libero, terrorizzava le galline, inseguendole e, una volta raggiunte, uccidendole. Le proteste del proprietario sembrerebbe siano risultate inascoltate dal padrone del cane per cui il vicino ha preso la decisione di farsi giustizia da sé. Colto il cane mentre stava tentando di azzannare una gallina gli ha sparato un colpo di fucile uccidendolo sul colpo. Al termine del rito abbreviato il giudice ha condannato l’imputato ad una multa di 2.100 euro che potrà pagare a rate, 100 euro al mese.