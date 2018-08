Fiamme sulle colline alle porte della città Canadair in azione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I vigili del fuoco di Ascoli sono impegnati per spegnere un incendio divampato nel pomeriggio in un terreno impervio fra le colline di Venagrande e di Vallorano di Venarotta. Le fiamme alimentate dal vento in collina hanno distrutto alcuni ettari di sterpaglie ma essendo un tratto molto difficile da raggiungere i vigili del fuoco hanno chiesto l'intervento dell'elicottero e soprattutto di una Canadair che sta facendo la spola con un bacino d'acqua. Per fortuna, al momento, le fiamme non minacciano alcuna abitazione e quindi il pericolo appare circoscritto al danno ambientale.